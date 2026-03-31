Türk akademisyene Japonya’dan uluslararası ödül

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Vardarlıer, insan kaynakları alanında departman bazlı terfi süreçlerini yapay zekâ destekli bir modelle ele aldığı çalışmasıyla uluslararası arenada dikkat çekti. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen AASE International Conference on AI, Enhanced Education, and Social Sciences (ICAESNS-5) kapsamında sunulan çalışma, alanında özgün yaklaşımıyla “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü.

YAPAY ZEKA İLE ADİL VE ŞEFFAF TERFİ SÜREÇLERİ

“An AI-Driven Model Proposal for Department-Based Promotion Processes in Human Resource Management” başlıklı çalışmasında Prof. Dr. Vardarlıer, insan kaynakları yönetiminde departman bazlı terfi kararlarını daha adil, şeffaf ve veriye dayalı hâle getirecek yapay zekâ temelli bir model önerdi.

ULUSLARARASI TEMSİL VE GURUR

Başarıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Vardarlıer, şunları söyledi:

Yapay zekâ temelli modellerin karar alma süreçlerine sunduğu katkılar çok değerli. Balıkesir Üniversitesi'ni ve ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil etmekten gurur duyuyorum.