Muş’ta 'İkizler Okulu': 21 ikiz öğrenci aynı çatı altında

Muş’un en fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumlarından Vali Adil Yazar İlkokulu, Türkiye’de ender rastlanan bir öğrenci profiliyle dikkat çekiyor. Okulda, büyük bölümü tek yumurta ikizi olan 21 ikiz, yani 42 kardeş eğitim görüyor.

"İKİZLER OKULU" RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR

Toplam 1.742 öğrencinin öğrenim gördüğü okul, bu ilginç tablo nedeniyle kentte “ikizler okulu” olarak anılıyor. Fiziksel benzerlikleriyle hem öğretmenlerini hem de arkadaşlarını sık sık şaşırtan ikizler, okulun adeta neşe kaynağı haline geldi.

Benzerlikleri nedeniyle öğretmenler öğrencileri ayırt etmekte zorlanıyor. Bu nedenle bazı öğretmenler, kız öğrencilerden farklı toka takmalarını, saçlarını değişik biçimlerde örmelerini istiyor. Bazı sınıflarda ise öğretmenler, öğrencilerin yerlerini değiştirerek kimliklerini öğrenmeye çalışıyor.

"İKİZ UYUMU OKULA DA YANSIYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okulda 21 ikiz öğrencinin bulunduğunu belirterek bu durumun hem nadir hem de güzel bir tesadüf olduğunu söyledi:

Ailelerimiz, burada verilen eğitimden oldukça memnun. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Öğrenciler mutluysa öğrenir ve gelişir. Bu kadar çok ikizin bir arada olması sık rastlanılan bir durum değil. Bazı okullarda iki ya da üç ikiz olur ama burada 21 ikizin olması çok özel bir durum. Bu uyumun okula yansıması bizi de mutlu ediyor.

"İKİZLERİMİZ OKULA NEŞE KATIYOR"

Okul Müdürü Medeni Baran, göreve başlamadan önce okulun “ikizler yoğunluğu” ile öne çıktığını duyduğunu belirtti:

Okulumuzda 21 ikiz öğrencimiz var. Her sabah onları görünce moralimiz yerine geliyor. Gelmedikleri gün kendimizi eksik hissediyoruz. Yaklaşık 60 öğretmenle eğitim veriyoruz. İkizlerimiz gerçekten okula renk katıyor. Bazen öğretmenlerimiz onları karıştırıyor, bu yüzden yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Aileleriyle de sürekli iletişim halindeyiz.

ÖĞRETMENLER DE ZORLANIYOR: "TOKAYLA, HIRKAYLA AYIRT EDİYORUZ"

Sınıf öğretmeni Esmer Akbal, ilk zamanlarda ikiz öğrencilerini ayırt etmekte oldukça zorlandığını anlattı:

Başta toka taktırdım, sonra hırkalarını değiştirdim, hatta saçlarını farklı ördürdüm. Buna rağmen bazen karıştırıyorum. Elif derim, Edanur’a bakarım; Edanur derim, Elif’e... Artık öğrenciler de bu duruma gülüyor. Onlarla birlikte öğreniyoruz.

Öğretmen Fatih Şentürk ise kendisinin de bir ikizi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Okulumuzdaki 21 ikiz farklı sınıflarda eğitim görüyor. Bazıları tek yumurta, bazıları çift yumurta ikizi. Bazen biz de karıştırıyoruz ama bu durum aramızda tatlı bir espri konusu oluyor. İkizlerimiz neşeli, başarılı ve birbirine çok bağlı.

"İKİZ OLMAK GÜZEL, BİZİ SIK SIK KARIŞTIRIYORLAR"

İkizlerin velilerinden Yakup Sayılgan, kızları Asmin ve Aysima’nın okulda birçok ikizle birlikte eğitim görmesinden memnun olduğunu dile getirdi:

"İkizlerim çok uyumlu. Bu okulda başka ikizlerle birlikte olmaları hem onlar hem bizim için mutluluk verici."

Asmin Sayılgan ise kardeşiyle birlikte yaşadığı karışıklıkları gülümseyerek anlattı: