Okullarda yardımcı kaynak aldırmak yasak mı? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor.

Ancak, bu kaynakların yanında bazı okul idarelerinin “yardımcı kaynak” talep etmesi, velilerin gündeminde yer alıyor.

Kırtasiye, ulaşım ve diğer okul giderlerinin yanı sıra yardımcı kitapların da istenmesi, eğitim sürecinde velilerin karşılaştığı ekstra bir maliyet oluyor.

Veliler, sıkıntılarına rağmen "çocuklarının eğitimine katkı sunacak" düşüncesiyle ekstra masrafı ödemek zorunda kalıyor.

Bu konuda, "yardımcı kaynak almak zorunlu mu, yasal mı" sorusuna MEB'den yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında bu soruyu yanıtladı.

OKULLARDA YARDIMCI KAYNAK YASAK MI

Okullarda yardımcı kaynak dayatmasına ilişkin CNN canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, "Cezalar okulu kapatmaya kadar gider" dedi.

Bakan Tekin, "Ders kitabı adıyla böyle bir satış olamaz. Bu okulu kapatmaya kadar gider. Bunu yapan okullara gereğini yaparız. Bu bizim çok önemsediğimiz bir konu. Bu, benim açımdan gerçekten çok önemli. Çünkü verinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok."

Şimdi bu parametreden hareketle, ben bir kere özel okula çocuklarını gönderen velilerimizden şunu istirham ediyorum: Bizim ders kitaplarımızın okullarda kullanılmasını, öğrencileri tarafından kullanılmasını lütfen ısrarla talep etsinler okullardan.



Özel okul temsilcilerine de şunu söylüyorum: Bakın, bu yıl Eylül ve Ekim ayıyla birlikte müfettişlerimiz özel okulları tek tek, haberli habersiz ziyaret edecekler ve ders kitaplarımızın bu anlamda kullanılıp kullanılmadığını denetleyecekler.



Bu konuda da çok ısrarcıyız. Yaptırımlarımız da ağır. Yani asgari ücretin on katı, yirmi katı ve üçüncüde de tekrarlandığı durumda okula kapatma cezası veriyoruz.



Burada şimdi hem velilerimize hem de özel okul temsilcilerimize bu uyarı… Velilerimize şu açıdan uyarı yapıyorum: Bakın, ben tekrar söylüyorum. Liselere geçiş, üniversiteye geçiş… Bu konuda çocuklarının iyi hazırlanmasını istiyorlarsa mutlaka bizim kitaplarımızı ve bizim EBA üzerindeki materyallerimizi ana parametre, ana materyal olarak alsınlar.



Bunların dışında, şimdi bunu biz geçtiğimiz yıl özel okulların ücretleri ile ilgili düzenlemeler yaptık. Bu yıl Ocak ayında yaptığımız düzenleme ile özel okullarda, devletin bizim dağıttığımız ders kitabı ismiyle başka bir kitabın satılmasının mümkün olmadığını yönetmeliğe koyduk.



Dolayısıyla özel okullar bu kitapları eğer dağıtıyorlarsa, bu kesinlikle ders kitabı adıyla dağıtamazlar, satamazlar.



Ders kitabı adıyla böyle bir satış yapamazlar. Yapıyorlarsa eğer, yönetmeliğe aykırı davranıyorlar. Bunun altını çizelim. Evet, bize de şikâyetler geliyor. Bu tür şeyler satıyorlar. Bu zorunlu değildir. Bunu zorunlu olarak satan özel okullara biz gereğini yine yaparız.