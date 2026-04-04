Ordulu minik sanatçı Ebrar Tuana’dan 2 yılda 40 birincilik

Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ebrar Tuana Saygı, son iki yılda 40 birincilikle dikkat çekiyor. Küçük sanatçı, hayal gücünü tuvallere aktarırken öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle farklı alanlarda ödüller kazandı.

HAYAL GÜCÜ, TUVALDE CAN BULUYOR

Kumru Erikçeli Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ebrar Tuana Saygı, bugüne kadar resim, şiir, kompozisyon ve müzik gibi farklı disiplinlerde 55’e yakın eser üretti. Ebrar, il ve ilçe genelinde aldığı 40 birincilikle hem okulunu hem de Ordu’yu gururlandırdı. Resim yeteneğini ilkokul yıllarında keşfeden öğretmeni Emine Uçar, Ebrar’ın sanata olan ilgisini teşvik etti. Ortaokulda ise Sevilay Bakmaz ve Hasan Ateş öğretmenleri, genç yeteneği rehberlikleriyle destekledi.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEM İÇİN YÜREKLENDİRDİLER"

Başarılarının ardında ailesi ve öğretmenlerinin desteğinin olduğunu vurgulayan Ebrar Tuana Saygı, “Resim yaparken kendimi tamamen özgür hissediyorum. Ailem ve öğretmenlerim hayallerimi gerçekleştirmem için beni hep yüreklendirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞARILARININ SIRRI AZİM VE DİSİPLİN

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hasan Ateş, Ebrar’ın başarısının tesadüf olmadığını belirterek, “Ebrar’ın yeteneği büyük bir emeğin ürünü. Disiplinli çalışması ve azmi sayesinde bu başarıları elde etti. Onunla çalışmak hem beni hem de diğer öğrencilerimizi motive ediyor” ifadelerini kullandı.

OKUL İÇİN İLHAM KAYNAĞI

Erikçeli Ortaokulu Müdürü Murat Saygı, “Ebrar, sadece sanatta değil akademik alanda da parlak bir geleceğe sahip. Başarıları diğer öğrencilerimiz için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onun azmi ve çalışkanlığı hepimizi gururlandırıyor” dedi.