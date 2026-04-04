ABD'nin İran'da verdiği kayıpların değeri 2 milyar doları aştı

Müzakere masası yerini savaş uçaklarına bıraktı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar hala devam ederken ABD cephesinde bilanço giderek ağırlaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde savaşın hesapladıklarından çok daha uzun sürdüğünü itiraf ederken son verilerin ABD'nin zararı ortaya koydu.

İRAN BİRDEN FAZLA HAVA ARACINI DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI

Saldırılara ilk günden itibaren karşılık veren İran, İsrail'i ve bölgede bulunan ABD üslerini hedef aldı.

Öte yandan İran hava sahasına giren birçok düşman uçağı da imha edildi.

ABD UÇAKLARI AĞIR HASAR ALDI

Operation Epic Fury kapsamında ABD Hava Kuvvetleri’nin uğradığı kayıpların maliyetinin milyarlarca doları bulduğu değerlendiriliyor.

Operasyon sürecinde farklı tipte savaş uçakları, tankerler, insansız hava araçları ve destek platformları ya düşürüldü ya da ağır hasar aldı.

DÜŞEN F-15E'LERİN TOPLAM MALİYETİ 360 MİLYON DOLAR

Operasyonda 4 adet F‑15E Strike Eagle kaybedilirken birim maliyeti yaklaşık 90 milyon dolar olan bu uçaklardan biri İran üzerinde, üçü ise Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düştü.

Böylece yalnızca F-15E kaybının maliyeti yaklaşık 360 milyon dolar olarak hesaplandı.

ONARIM MALİYETLERİ ABD'Yİ ZORLUYOR

Yakın hava desteği görevinde bulunan 1 adet A‑10 Thunderbolt II İran karadan havaya füze sistemi tarafından vuruldu.

Birim maliyeti 18,8 milyon dolar olan bu kayıp toplam zarara eklendi.

Operasyon sırasında 1 adet F‑35 Lightning II İran hava savunması tarafından vurularak hasar aldı.

Uçağın birim maliyeti yaklaşık 110 milyon dolar olarak belirtilirken tam kayıp olmamakla birlikte onarım maliyetinin yüksek olacağı değerlendiriliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTULAN UÇAK HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base'nde konuşlu 1 adet E‑3 Sentry tamamen imha edildi.

Modernizasyon dahil güncel değeri yaklaşık 700 milyon dolar olarak hesaplanan bu platform en pahalı kayıplardan biri oldu.

YAKIT İHMALİNDE KULLANILAN FİLODA KRİZ

Yakıt ikmal görevlerinde kullanılan KC‑135 Stratotanker filosunda da kayıplar yaşandı.

En az 2 tanker uçağı imha edilirken, birim maliyetleri yaklaşık 40 milyon dolar olan bu kayıpların toplam maliyeti 80 milyon dolar civarında hesaplandı.

Ayrıca 5 tanker uçağı daha hasar gördü.

Operasyonun en yüksek sayısal kaybı insansız sistemlerde yaşandı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ABD'YE 510 MİLYON DOLARA PATLADI

17 adet MQ‑9 Reaper İran güçleri tarafından düşürülürken birim maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar olan bu İHA’ların toplam maliyeti yaklaşık 510 milyon dolar olarak değerlendirildi.

Helikopter filosunda ise 1 adet HH‑60M Black Hawk Irak’ta hasar aldı, 2 adet HH‑60W Jolly Green II İran’daki arama-kurtarma operasyonları sırasında zarar gördü.

Bu helikopterlerin birim maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

TOPLAM MALİYET 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tüm bu kayıplar ve hasarlar toplandığında, yalnızca imha edilen platformların maliyetinin 1,6 milyar doların üzerine çıktığı ifade edildi.

Hasar gören uçak ve helikopterlerin onarım maliyetleriyle birlikte toplam zararın 2 milyar doları aştığı değerlendiriliyor.