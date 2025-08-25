Osmaniyeli Barış, güneş enerjisi ile çalışan arazi aracı yaptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz, ağabeyi Onur Tepegöz ile birlikte hayalindeki elektrikli arazi aracını yapmak için 1,5 yıl önce çalışmalara başladı.

Kardeşler, metal paneller ve oto sanayi sitesinden temin ettikleri parçalarla aracın çerçevesini oluşturdu. Ardından araca, güneş enerji paneli ile beslenen özel bir akü sistemi takıldı.

"OSKAR", SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI"

Tamamlanan araca Osmaniye ve Kadirli isimlerinin baş harflerinden oluşan “Oskar” adını verdiler. Saatte 50 km hıza ulaşabilen ve her türlü arazi koşulunda ilerleyebilen araç, sosyal medyada paylaşılan videolarla büyük beğeni topladı.

PROJE AGABEYİNİN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇTİ

Onur Tepegöz, projeyi anlatırken, “2024 yılının Şubat ayında Oskar’ın çalışmalarına başladık. Amacımız sadece güneş paneli ve batarya ile çalışan bir araç yapmaktı. Her türlü arazi şartında gidebiliyor. Barış için güzel bir başlangıç oldu, umarım daha güzel şeyler yapacağız.” dedi.

BARIŞ'IN TUTKUSU OFF-ROAD

Barış Tepegöz ise, “Off-Road araçlarını çok seviyorum. Onlara benzer bir araç yapmak istedim. Ağabeyimin desteğiyle güneş enerjisiyle çalışan bu aracı yaptık. Boş arazide aracı kullanıyorum ve oldukça seviyorum.” ifadelerini kullandı.