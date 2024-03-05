ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: YKS geç başvuruları başladı Binlerce öğrencinin uzun zamandır beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin geç başvurular, bugün başladı. Adaylar, 5 - 7 Mart tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

DHA

Üniversite hayali olan gençler, uzun zamandır YKS için hazırlıklarını sürdürüyor.

YKS sınavına giren ve iyi bir puan alan öğrenciler, üniversite için tercih yapma hakkı kazanacak.

Yaz aylarında gerçekleştirilecek olan sınava ilişkin geç başvurular ise bugün başladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan duyuru

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8-9 Haziran'da uygulanacak olan YKS'ye geç başvuru süreci başladı. 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını; Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler. Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)