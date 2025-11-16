Sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları yarın başlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğretmen adaylarının merakla takip ettiği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde yeni aşamaya geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında tercih başvuru sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tercih başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak; adayların herhangi bir kuruma giderek onay almasına gerek olmayacak.

Adaylar, başvurularını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak iletecek.

TÜM İŞLEMLER ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Bu süreçte öğretmen adaylarının herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne giderek onay alma zorunluluğu bulunmuyor. Tüm işlemler çevrim içi olarak tamamlanacak.

SONUÇLAR ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE AÇIKLANACAK

Verilen bilgilere göre, atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak, göreve başlama tarihi ise 19 Ocak 2026 olarak belirlendi.