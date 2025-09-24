Türkiye ile Azerbaycan'dan mesleki eğitimde iş birliği

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada Karabağ Üniversitesinde, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'le bir araya geldi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi vererek, eğitim programlarını çağın gerektirdiği formasyona göre revize ettiklerini ama bunu yaparken de dost ve kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirecek bir program oluşturduklarını bildirdi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM UYGULAMALARINDA TÜRKEYİ'NİN DENEYİMİ AKTARILDI

Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'de çok farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini ve sonuç elde ettiklerini aktararak, "Tecrübemizi burada paylaşmak, Azerbaycan'daki gençlerimizin bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dönemde teorik bilgilerden ziyade beceri odaklı istihdam oluşacaktır. Biz de mesleki ve teknik eğitimde beceri odaklı bir mantıkla iş birliği geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, KARABAĞ'DA OKUL İNŞA EDECEK

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa edilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Tekin, Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceklerini bildirdi.

Görüşmenin ardından Tekin ve Amrullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini öngören protokole imza attı.