Üniversite öğrencileri için en güvenilir yurt bulma platformu

Eğitim-öğretimde yeni dönem başladı.

Yükseköğretimde ise yaz aylarından itibaren devam eden zorlu süreçte artık son aşama geldi.

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca aday, önce sınav maratonunu geride bıraktı.

Ardından tercihlerini tamamlayan gençlerden kimi hayalindeki okula kimi aldığı puanın elverdiği üniversitelere yerleşti.

SIRA GELDİ BARINMAYA

Son aşamada ise barınma ihtiyacını karşılayacak seçenekler var.

Bu aşamada devreye giren en önemli ve yaygın araç yurtlar.

Milyonlarca genç üniversiteli, eğitim hayatlarını sürdürecekleri şehirlerde şartlarını karşılayacak bir yurt bulma telaşına girdi.

YURTKAYIT.COM İLE GÜVENLİ VE HUZURLU YURT İMKANI

Gençlerin en uygun yurdu bulması için ise güvenilir bir platform hizmet veriyor: yurtkayıt.com...

81 ilde toplam 65 binden fazla kapasiteye sahip 420'den fazla yurdun listelendiği yurtkayıt.com, değerleri ve güvenliği ile ön plana çıkıyor.

EN UYGUN YURT İÇİN FİLTRELEME SEÇENEĞİ

Güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunan yurtların listelendiği platformda adaylar; il, ilçe, eğitim düzeyi, cinsiyet ve yurtlarda aranan birçok farklı kriterlere göre filtreleyebiliyor.

Adayın filtreleme yöntemiyle en uygun yurdu bulması sağlanan platformda TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti gibi kurumların da yurtları bulunuyor.

BURS VE ÇEŞİTLİ SOSYAL DESTEK İMKANLARI

Platformda bulunan yurtlar ayrıca kendilerini tercih eden öğrencilere burs, çeşitli sosyal destekler ve spor imkanları da sağlıyor.

EN UYGUN YURDU BULMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYIN