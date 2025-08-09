YÖK, hukuk fakültelerine giriş kararını açıkladı

YKS 2025 sürecinde sona yaklaşıldı...

Üniversite adayları, açıklanan sınav sonuçlarını baz alarak ilk tercihlerini yaptı.

1 Ağustos'ta başlayan tercih dönemi, 13 Ağustos'ta sona erecek.

Hukuk fakültelerinin tercihine ilişkin bir gelişme yaşandı.

HUKUK FAKÜLTESİNBE GİRİŞ BARAJI 100 BİNE ÇEKİLDİ

Danıştay 8. Dairesi tarafından, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütme durduruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

"TERCİHİNİ YAPMIŞ OLANLAR LİSTELERİNİ YENİDEN DÜZENLEYEBİLECEK"

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

TUNÇ, BAŞARI SIRALAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz hafta hukuk fakültelerinde başarı sıralamasının yükseltilmesine yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü bir adalet sisteminin, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.

"HUKUK FAKÜLTESİ BARAJI 100 BİNE YÜKSELTİLMİŞTİR"

Tunç açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yer verdiğimiz hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek." ifadelerini kullandı.

Tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına başarılar dileyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür.



2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir.



Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

"HUKUK FAKÜLTELERİNE 100 BİNİN İÇİNDE OLAN ADAYLAR KABUL EDİLECEK"