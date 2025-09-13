Yusuf Tekin: 12 yıllık eğitim uzun bir süre

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemde dair önemli açıklamalar yaptı.

Öğretmen atamasından özel okul ücretleri ve 12 yıllık zorunlu eğtim olmak üzere Bakan tekin, birçok konuya değindi.

12 yıllık eğitim uzun olduğuna yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Bakan Tekin, bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

"Kesintisiz eğitim dayatması 4+4+4 ile ortadan kalktı. Ortalama okullaşma seviyesi OECD ortalamasının üzerine çıktı." Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"12 YILLIK EĞİTİM YÜKSEK"

CNN Türk ekranlarında katıldığı programda konuşan Bakan Tekin, kız çocuklarının da eğitime katılma oranını değerlendirdi ve şöyle dedi:

Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi.



Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle.



Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar. Bu tartışma sadece bizde değil dünyanın her yerinde yapılıyor. Bu konudaki tartışmaları izliyoruz, duruma bakacağız.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİME KATILMA ORANI