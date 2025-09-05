Yusuf Tekin açıkladı: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

AA Editör Masası'na konuk olan Tekin programda; AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar'ın sorularını yanıtladı.

Burada okul kayıt parası olmak üzere birçok konu hakkında konuşan Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağına yönelik sorulara da yanıt verdi.

REVİZYON GÜNDEMDE

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı.

"SÜRESİNİN AZALTILMASININ DOĞRU OLACAĞINA YÖNELİK KAMUOYU OLUŞTU"

8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu ifade eden Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz." dedi.

"HÜKÜMET OLARAK KARAR ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Hükümet olarak bu konuda bir karar almak durumunda olduklarını belirten Yusuf Tekin, karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da kaydetti.