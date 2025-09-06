Yusuf Tekin: Türkiye'deki imam hatip tarzı dünyada tek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22’ncisi Gaziantep’te gerçekleştirildi. Kurultay, imam hatip camiasını bir platformda buluşturdu.

AÇILIŞI BAKAN TEKİN YAPTI

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Açılışa Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.

"İMAM HATİP OKULLARINI DÜNYADA MARKALAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Yusuf Tekin, hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği imam hatip okullarının dünyada tek örneğinin Türkiye'de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: