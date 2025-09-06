Yusuf Tekin: Türkiye'deki imam hatip tarzı dünyada tek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22’ncisi Gaziantep’te gerçekleştirildi. Kurultay, imam hatip camiasını bir platformda buluşturdu.
AÇILIŞI BAKAN TEKİN YAPTI
Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Açılışa Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.
"İMAM HATİP OKULLARINI DÜNYADA MARKALAŞTIRACAĞIZ"
Bakan Yusuf Tekin, hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği imam hatip okullarının dünyada tek örneğinin Türkiye'de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Türkiye'de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye'de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünbya markası haline getirmiyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinde, dini eğitim vermek isteyen imam hatibi, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği bir uluslararası marka yapabiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık.