Yusuf Tekin: Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız

2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı...

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri için okullar kapılarını açtı.

Okullar çocuk cıvıltısına kavuşurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni döneme ilişkin X hesabından bir paylaşımda bulundu.

"YENİ YILA HAZIRIZ"

Her anlamda yeni döneme hazır olduklarını belirten Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız.

Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

1 MİLYON 200 BİN ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 1 milyon 200 bin öğretmen ve eğitim çalışanının yer alacağı belirtilirken tam 742 bin derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu.

ÜCRETSİZ KİTAPLAR VE TERTEMİZ OKULLAR

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere 185 milyondan fazla ücretsiz kitap sağlanacağı açıklanırken aynı zamanda 70 bin yeni temizlik personelinin de okullarda görev alacağı duyuruldu.