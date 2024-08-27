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TCMB: Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri yüzde 28,7 oldu

TCMB: Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri yüzde 28,7 oldu Türkiye'nin ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri yayınlandı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7'ye, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8'e gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1'e yükseldi.