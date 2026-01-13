Ömer Bolat'tan Özgür Özel'e "muafiyet" yanıtı: Çarpıtma ve siyasi acziyet

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, e-ticarette 30 euroluk gümrük muafiyeti sınırının kaldırılmasının ABD’ye yarar sağladığını öne sürdü.

Bu iddiaya sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemenin tüm ülkelere eşit şekilde uygulandığını ve herhangi bir ülkeye ayrıcalık tanınmadığını belirtti.

"TEKNİK BİR DÜZENLEME SİYASİ MALZEME YAPILDI"

Bolat, basitleştirilmiş gümrük sistemine yönelik düzenlemenin Cumhurbaşkanı’na atfedilerek kamuoyunun yanıltıldığını söyledi. Açıklamasında, teknik bir uygulamanın istismar edilerek dış ticaret ilişkileri üzerinden siyasi polemik konusu yapılmasının “hayali senaryolarla beslenen bir acziyet göstergesi” olduğunu ifade etti.

YÜZDE 81 ORANINDA UYGUNSUZ ÜRÜN TESPİTİ

Bakan Bolat, düzenlemenin temel amacının tüketici sağlığı ve güvenliğini korumak olduğunu söyleyerek, muafiyet kapsamındaki ithalatlara yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin büyük bölümünün güvensiz çıktığını belirtti. Bakan Bolat, bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan analizlerde yüzde 81 oranında uygunsuz ürün tespit edildiğini açıkladı.

Bu ürünler arasında ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin bulunduğunu belirten Bolat, fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddelerin yasal sınırların üzerinde çıktığını söyledi. Bu tespitlerin ardından söz konusu ürün gruplarının geçen yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını hatırlattı.

"TÜM ÜLKELERE EŞİT UYGULANIYOR"

Düzenlemenin hiçbir ülkeye yönelik ayrım içermediğini vurgulayan Bolat, kararın tüm ülkelere eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını söyledi.

Özel’in açıklamalarının tüketici sağlığını göz ardı eden siyasi bir yaklaşımı yansıttığını savunan Bolat, “Kimin tarafında olduğunuzu grup konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz” ifadelerini kullandı.

"BAZI ALANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Bakan Bolat, yeni düzenlemenin Ar-Ge çalışmaları, numunelik eşyalar, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşyalar ile öğretmen, öğrenci ve araştırmacıların eğitim ve bilimsel amaçlı ithalatlarında herhangi bir değişiklik içermediğini de belirtti. Bu hususların 7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Bakanlık açıklamasında net şekilde kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Açıklamasının sonunda Bolat, hükümetin 23 yıldır tüketici sağlığı, güvenliği, üretim ve yatırımın yanında olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.