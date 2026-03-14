2. Turkishwin genç kadın kariyer zirvesi gerçekleşti

Her yıl yüzlerce genci ilham veren konuşmacılar ve şirketlerle buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’nin 12’ncisi, Vodafone’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin kadın odaklı ilk ve tek kariyer etkinliğinde, üniversite öğrencileri ve çalışan kadınlar, kariyer yolculuklarında “Ben de varım” diyerek yerlerini aldı.

“O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, iş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan üniversiteli genç kadınları, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketleri ve iş hayatında kız kardeşlik için “Ben de varım” diyen çalışan kadınları bir araya getirdi. Zirvede; “Gelecek Senin”, “Hikayeni Yaz”, “O Yaparsa Sen de Yaparsın” temalarında 29 kişi ilham verici konuşmalar yaptı.

"KADINLARIN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARAN BİR ORTAM OLUŞTURMAYI ÖNCELİKLENDİRİYORUZ"

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi, şunları söyledi:

Vodafone olarak, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, önlerindeki engelleri kaldıran ve eşit fırsatlar yaratan bir ortam oluşturmayı önceliklendiriyoruz; çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, daha iyi iş sonuçları, daha güçlü ekipler ve en önemlisi, daha sağlıklı bir toplum demek.



McKinsey’in ‘2023 Diversity Matters Even More’ araştırmasına göre, üst yönetimde toplumsal cinsiyet çeşitliliği yüksek olan şirketlerin finansal olarak daha iyi performans gösterme ihtimali yüzde 39 daha fazla. Kadınlar güçlendikçe, toplum da ekonomi de güçlenir.



Kadınlar, çoğu zaman yeni bir role adım atmak için tam hazır olmayı bekliyor. Oysa bazen yüzde 80 hazır olmak yeterli, çünkü deneyim yolda kazanılır. Tam bu noktada mentorluk, rol modeller, kadın dayanışması ve çekinmeden destek istemek, bizi büyütür; yalnız olmadığımızı hissettirir ve ‘Ben de yaparım’ güvenini getirir.



Kadınların içten gelen gücü, dayanıklılığı, empatisi, çok yönlülüğü, birlikte hareket ettiğinde katlanarak artıyor. TurkishWIN gibi platformlar, kadınların birbirine omuz verdiği alanı büyütüyor; dayanışmayı görünür ve sürdürülebilir kılıyor.

"İŞTE FIRSAT EŞİTLİĞİ"

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ise şöyle konuştu:

Genç kadınların sevdikleri meslekleri keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları rol model, mentor ve network-kısaca ‘hayat okulu’ eksiklerini tamamlamak için biz buradayız.



Hep birlikte 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart ve yılın 365 günü işte fırsat eşitliğini sağlamak için yan yana, omuz omuza, birlikteyiz.

ETKİNLİĞE İLHAM VEREN KONUŞMACILAR KATILDI

12. TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’nde SEDEFED Başkanı Emine Erdem, Oyuncu, Senarist ve Yapımcı Defne Kayalar, Nöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi ve London School of Mind kurucusu Kerem Dündar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, NeuroVision AI Tech Inc. Kurucu CEO’su ve Teknoloji Lideri Zülal Tannur, Gazeteci Bahar Akıncı, İSPER Yönetim Kurulu Başkanı ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar, Logo Grup Finansal Teknolojiler ve Perakende Çözümler Genel Müdürü Başak Kural Uslu, BAT Türkiye / Kuzey Kıbrıs İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selcen Buğday Gökalp No108 Production Sanatçısı, Söz Yazarı ve Besteci Dilek Torgut, Müzisyen Ozan Koç, Müzisyen Muharrem Salın, Fütürist Eray Yüksek, Youthall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz, Wellbees Kurucu CEO’su Melis Abacıoğlu, Klinik Psikolog, Ayık Kafa Podcast Sunucusu ve Girişimci Esra Çavuşoğlu PhD, Vodafone Türkiye Merkezi Kurulum ve Saha Operasyonları Kıdemli Yöneticisi Funda Aydar, TurkishWIN Mentorluk Programları Lideri Şevval Erol Fergana, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencisi Zeynep Arıkan, Yapay Zeka Lideri Sezen Felekoğlu, Vodafone Türkiye Büyük Veri ve Yapay Zeka Kıdemli Müdürü Ecem Sözeri, Lagalugacılar CEO’su Atıl Ünal, Business Networking Akademi Kurucusu Ertuğrul Belen, Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Korhan Beba, Bluechip Creative Events & Global DMC Ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler, Royal Canin Kilit Müşteriler Müdürü Tuğçe Erdem, Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Arzu Atasoy, TEGEP Yönetim Kurulu Başkanı ve Akbanklı Deneyimi ve Akademi Bölüm Başkanı Selda Özçalık yer aldı.