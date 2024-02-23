2023'ün son çeyrek büyüme verisi öncesinde anketler açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Şubat Perşembe günü 2023 yılı 4. çeyrek GSYH verileri açıklanacak. Veri öncesinde AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yayınlandı.

AA

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

Şimdi dördüncü çeyrek ve yılın tamanına ilişkin tahminler bekleniyor.

AA Finans'ın 2023 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak.

Son çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 3,97

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Tahminler yüzde 3,30 ile yüzde 4,70 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,30 ile yüzde 4,70 aralığında yer aldı.

2023 yılının büyüme tahmini: Yüzde 4,40

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 oldu.

Tahminler yüzde 3,92, en yüksek yüzde 4,70

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,92, en yüksek yüzde 4,70 olarak kayıtlara geçti.

2024 sonuna büyüme tahmini: Yüzde 3,44

Öte yandan, 9 ekonomistin 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,44 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)