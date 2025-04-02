2024'te 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

AA

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de yasal statüde çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçen yıl 381 bin 485 yabancı çalışma izni başvurusu yaparken, başvuruları titizlikle inceleyen bakanlık müracaatların 300 bin 851'ine olumlu yanıt verdi.

EN FAZLA SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ

İzin verilenler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı.

Suriyelileri sırasıyla Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruklular izledi.

EN FAZLA ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN ÜLKE VATANDAŞLARI

Suriyeliler

Türkmenistan

Rusya

Özbekistan

İran

Afganistan

Azerbaycan

Endonezya

Hindistan

Irak

EN FAZLA İZİN İMALAT SEKTÖRÜNDE

En fazla çalışma izni verilen sektör imalat oldu. Bunun ardından, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ev hizmetleri, konaklama, idari ve destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler sektörleri geldi.

YAPTIKLARI İŞLER

İmalat

İnşaat

Toptan ve perakende ticaret

Ev hizmetleri

Konaklama

İdari ve destek hizmetleri

Sağlık ve sosyal hizmetler

ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, bu Kanun kapsamında olan yabancının, Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alması zorunludur.

Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır.