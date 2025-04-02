2024'te 300 bin yabancıya çalışma izni verildi

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de yasal statüde çalışabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçen yıl 381 bin 485 yabancı çalışma izni başvurusu yaparken, başvuruları titizlikle inceleyen bakanlık müracaatların 300 bin 851'ine olumlu yanıt verdi.
EN FAZLA SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ
İzin verilenler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı.
Suriyelileri sırasıyla Türkmenistan, Rusya, Özbekistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Hindistan ve Irak uyruklular izledi.
EN FAZLA ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN ÜLKE VATANDAŞLARI
Suriyeliler
Türkmenistan
Rusya
Özbekistan
İran
Afganistan
Azerbaycan
Endonezya
Hindistan
Irak
EN FAZLA İZİN İMALAT SEKTÖRÜNDE
En fazla çalışma izni verilen sektör imalat oldu. Bunun ardından, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ev hizmetleri, konaklama, idari ve destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler sektörleri geldi.
YAPTIKLARI İŞLER
İmalat
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret
Ev hizmetleri
Konaklama
İdari ve destek hizmetleri
Sağlık ve sosyal hizmetler
ÇALIŞMA İZNİ
Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir.
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, bu Kanun kapsamında olan yabancının, Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alması zorunludur.
Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır.
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