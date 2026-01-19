Ekonomistler beklentileri açıkladı: Faizler yüzde 36,5'e çekilebilir

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısında politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi bekleniyor.
- Ekonomistlerin katılımıyla yapılan beklenti anketine göre, faiz oranında indirime gidileceği öngörülüyor.
- Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 28 olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.
42 EKONOMİST 150 BAZ PUAN İNDİRİM İSTİYOR
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
YÜZDE 36,5'E İNMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı.
YIL SONUNDA POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 28'İ İNMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.