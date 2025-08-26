2025 Ajda Bilezik Fiyatları ve Gramajı: Ajda Bilezikler Ne Kadar, Kaç Gram?

Altın takılar arasında klasikleşen bilezik modelleri, yatırımcıların da sıkça tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.
Özellikle Ajda bilezik modelleri, hem günlük kullanıma uygun hafif tasarımları hem de yatırım değeri taşıyan gramaj seçenekleriyle öne çıkıyor.
Ajda bilezik bakınanlar, "Ajda bilezik fiyatları: Altın ajda bilezikler kaç gram, kaç TL?" merak ediyor.
İşte Ajda bilezik fiyatları ve gramajı...
AJDA BİLEZİK KAÇ GRAM
Ajda bilezikler genellikle 8 gram ile 30 gram arasında değişen farklı gramajlarda üretiliyor. Gramaj arttıkça hem bileziğin kalınlığı hem de fiyatı yükseliyor.
AJDA BİLEZİK GÜNCEL FİYATLARI
26 Ağustos 2025 itibarıyla, gramı 4.069,99 TL olan 22 ayar altına göre:
8 gram Ajda bilezik: 32.559,92 TL
15 gram Ajda bilezik: 61.049,85 TL
30 gram Ajda bilezik: 122.099,70 TL