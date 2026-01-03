2025 Norveç'te elektrikli otomobillerin yılı oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa, sıfır emisyon hedefiyle elektrikli araç kullanımını artırdı.

Norveç Yol Federasyonu (OFV), 2025 yılına ait otomobil satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl elektrikli araçlar, 2025’te satılan tüm yeni otomobillerin yüzde 95,9’unu oluşturdu. Söz konusu oran 2024'te yüzde 88,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık 2025'te söz konusu oranın neredeyse yüzde 98'e ulaşması dikkati çekti.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARIN PAYI AZALIYOR

Geçen yıl dizel otomobillerin payı yüzde 2,3'ten yüzde 1'e, benzinli otomobillerin payı da yüzde 0,8'den yüzde 0,3’e geriledi.

Ülkede, 2025'te trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 2024’e göre yüzde 40 artarak 179 bin 549’a ulaştı.

VERGİ POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Önemli bir petrol üreticisi olan Norveç, fosil yakıt kullanan otomobillerdeki vergileri tamamen elektrikli otomobillere uygulamıyordu. Fakat hükümet, Ekim 2025’te 2026 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere vergi artışını duyurmasıyla, alıcılar son zamanlarda giderek daha fazla elektrikli otomobilleri tercih etmeye başladı.

KDV'DEN MUAF ARAÇLAR

Ülkede, 300 bin Norveç kronu (yaklaşık 27 bin euro) altındaki elektrikli otomobiller, 2026'da KDV'den muaf olmaya devam edecek.

TESLA LİDER

ABD’li Tesla, yüzde 19,1 pazar payıyla beşinci yıl art arda Norveç'te en çok satan otomobil markası oldu.

Alman Volkswagen yüzde 13,3 ile ikinci, Volvo Cars ise yüzde 7,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Çin'de üretilen otomobillerin pazar payı da yüzde 10,4'ten yüzde 13,7'ye yükseldi.