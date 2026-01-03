Venezuela'ya yapılan saldırının ardından altın ve döviz fiyatları değişti Venezuela'ya düzenlenen saldırı, altın ve döviz piyasalarını salladı. Brent petrol fiyatları gerilerken, altın ons fiyatı 4 bin 332 dolara yükseldi.

Göster Hızlı Özet Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası emtia fiyatları yükseldi.

Brent petrol 60,57 dolara gerilerken altın fiyatları arttı.

Dolar ve diğer döviz kurları hafif yükselme yaşadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Venezuela'ya yapılan havadan bombalı saldırı sonrasında emtia fiyatlarına bakıldığında yükselişler göze çarptı. Brent petrol varil fiyatı 60,57 dolara gerilerken "güvenli liman" altında artış görüldü. Ons altın 4 bin 332 dolardan işlem görüyor. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 993 lira / Kapalıçarşı'da 6 bin 351 lira Çeyrek altın: 10 bin 162 lira / Kapalıçarşı'da 10 bin 372 lira Cumhuriyet altını: 41 bin 405 lira / Kapalıçarşı'da 42 bin 355 lira Tam altın: 40 bin 650 lira / Kapalıçarşı'da 40 bin 740 lira Yarım altın: 20 bin 325 lira / Kapalıçarşı'da 20 bin 750 lira DÖVİZ FİYATLARI Dolar yüzde 0,18 artış yaşadı. Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 43,0324 lira Euro: 50,4667 lira Sterlin: 58,2350 lira Ekonomi Haberleri Bağımsız denetçilik belge bedelleri yenilendi

