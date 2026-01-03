Abone ol: Google News

Venezuela'ya yapılan saldırının ardından altın ve döviz fiyatları değişti

Venezuela'ya düzenlenen saldırı, altın ve döviz piyasalarını salladı. Brent petrol fiyatları gerilerken, altın ons fiyatı 4 bin 332 dolara yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 12:20
Venezuela'ya yapılan saldırının ardından altın ve döviz fiyatları değişti
  • Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası emtia fiyatları yükseldi.
  • Brent petrol 60,57 dolara gerilerken altın fiyatları arttı.
  • Dolar ve diğer döviz kurları hafif yükselme yaşadı.

Venezuela'ya yapılan havadan bombalı saldırı sonrasında emtia fiyatlarına bakıldığında yükselişler göze çarptı.

Brent petrol varil fiyatı 60,57 dolara gerilerken "güvenli liman" altında artış görüldü.

Ons altın 4 bin 332 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 993 lira / Kapalıçarşı'da 6 bin 351 lira

Çeyrek altın: 10 bin 162 lira / Kapalıçarşı'da 10 bin 372 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 405 lira  / Kapalıçarşı'da 42 bin 355 lira

Tam altın: 40 bin 650 lira  / Kapalıçarşı'da 40 bin 740 lira

Yarım altın: 20 bin 325 lira /  Kapalıçarşı'da 20 bin 750 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar yüzde 0,18 artış yaşadı. Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,0324 lira

Euro: 50,4667 lira

Sterlin: 58,2350 lira

Ekonomi Haberleri