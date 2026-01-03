Venezuela'ya yapılan saldırının ardından altın ve döviz fiyatları değişti

- Venezuela'ya yapılan saldırı sonrası emtia fiyatları yükseldi.
- Brent petrol 60,57 dolara gerilerken altın fiyatları arttı.
- Dolar ve diğer döviz kurları hafif yükselme yaşadı.
Venezuela'ya yapılan havadan bombalı saldırı sonrasında emtia fiyatlarına bakıldığında yükselişler göze çarptı.
Brent petrol varil fiyatı 60,57 dolara gerilerken "güvenli liman" altında artış görüldü.
Ons altın 4 bin 332 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 993 lira / Kapalıçarşı'da 6 bin 351 lira
Çeyrek altın: 10 bin 162 lira / Kapalıçarşı'da 10 bin 372 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 405 lira / Kapalıçarşı'da 42 bin 355 lira
Tam altın: 40 bin 650 lira / Kapalıçarşı'da 40 bin 740 lira
Yarım altın: 20 bin 325 lira / Kapalıçarşı'da 20 bin 750 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar yüzde 0,18 artış yaşadı. Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,0324 lira
Euro: 50,4667 lira
Sterlin: 58,2350 lira