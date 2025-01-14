2025'in ilk faiz toplantısı 23 Ocak'ta

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimde değişikliğe gitti.

Artık önceki yıllar gibi her ay değil yılda sadece 8 kez toplanacak.

Yılın ilk PPK toplantısı, ocak ayında gerçekleştirilecek.

TCMB, 2025 yılı takvimini resmi internet sitesinde yayımlandı.

Merkez Bankası ayrıca, yıl boyunca 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlayacağını açıkladı.

POLİTİKA FAİZİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan toplantıda, faiz oranında indirime gidilmiş ve politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti.

2025 yılında ise Merkez Bankası’nın faiz indiremlerine devam etmesi bekleniyor.

OCAK AYI PPK TOPLANTISI

Merkez Bankası, yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek.

PPK toplantısına TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca toplamda 8 PPK toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıların tarihleri şöyle:

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025