2025'te Türkiye'de 33 il, 1 milyar doların üstünde ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 ve geçen yılın tamamına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Türkiye'de, geçen yıl 33 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL: İSTANBUL

Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 688 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

Kentin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış gösterdi.

KOCAELİ İKİNCİ

İstanbul'u, yüzde 0,3 azalış ve 3 milyar 6 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 8,2 azalış ve 1 milyar 981 milyon dolarla İzmir takip etti.

İSTANBUL'UN İNRACATINDA, KIYMETLİ TAŞLAR İLK SIRADA

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 888 milyon 979 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 628 milyon 501 bin dolarla hava taşıtları, uzay taşıtları ve aksamı, 502 milyon 301 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 156 milyon 158 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 269 milyon 747 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 238 milyon 244 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 356 milyon 699 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 180 milyon 266 bin dolarla kazanlar, makineler, 178 milyon 261 bin dolarla demir ve çelik izledi.

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 408 milyon 848 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 355 milyon 42 bin dolarla Almanya, 309 milyon 823 bin dolarla Pakistan takip etti.

Kocaeli, en fazla ihracatı 288 milyon 211 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 249 milyon 709 bin dolarla Almanya, 203 milyon 450 bin dolarla Slovenya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 186 milyon 279 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 151 milyon 231 bin dolarla ABD, 122 milyon 773 bin dolarla Hollanda takip etti.

31 İL, 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

Türkiye'de 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 31 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ise Bolu ve Giresun da listeye eklenerek 33 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı.