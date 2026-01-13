Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dış ticareti dengelemek için çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden cari açığa ilişkin açıklama yaptı.

Cari açığın sebeplerine dair bilgi de veren Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KASIM AYINDA 23,3 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu.



2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı.

"CARİ GELİRİN MİLLİ GELİRE ORANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALMASINI BEKLİYORUZ"