2026 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pide için 2026 yılı fiyat tarifesi netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl pide fiyatlarında artış yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sade Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 81 liradan 100 liraya yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE KİLO ÜST SINIRI 100 LİRA

Federasyon tarafından yapılan düzenleme kapsamında, fiyatların şehirden şehre farklılık gösterebileceği ancak Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin satış fiyatının 100 TL’nin üzerine çıkmayacağı belirtildi. Böylece Ramazan boyunca uygulanacak azami fiyat sınırı da belirlenmiş oldu.

GRAMAJINA GÖRE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Açıklanan tarifeye göre Ramazan ayında fırınlarda satışa sunulacak pide fiyatları şu şekilde olacak:

250 gram sade pide: 25 TL

300 gram sade pide: 30 TL

300 gram susamlı pide: 35 TL

300 gram yumurtalı ve susamlı pide: 40 TL

500 gram sade pide: 50 TL

500 gram yumurtalı ve susamlı pide: 60 TL

FARKLI GRAMAJ SEÇENEKLERİ DE OLABİLECEK

Fırıncılar, Ramazan ayı boyunca günlük üretim kapasitesi ve talebe bağlı olarak farklı gramajlarda pide üretimi yapabilecek. Bu nedenle bazı illerde gramaj ve fiyat çeşitliliğinin artabileceği ifade ediliyor.

İLLERE GÖRE UYGULAMA DEĞŞEBİLİR

Belirlenen fiyatlar için ülke genelinde üst sınır uygulanacak olsa da, il ve ilçelerdeki maliyet farkları nedeniyle satış fiyatlarının yerel düzeyde değişebileceği kaydedildi. Yetkililer, kilogram bazında belirlenen tavan fiyatın aşılmamasının esas alınacağını vurguladı.