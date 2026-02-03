Garanti BBVA’dan gençlere inovasyon çağrısı: Fikrinle Parla

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA, bankacılığın geleceğini gençlerin yaratıcı fikirleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla “Fikrinle Parla” adlı fikir yarışmasını hayata geçirdi.

Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerinin 2-4 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmaya başvurular, 10 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

ÜÇ ANA TEMA ALTINDA FİKİRLER YARIŞACAK

“Fikrinle Parla” yarışması; Sürdürülebilir Bankacılık, Yapay Zekâ ile Geleceğin Bankacılığı ve Gençler için Kişiselleştirilmiş Bankacılık Deneyimi olmak üzere üç ana tema etrafında kurgulandı.

Katılımcılar bu başlıklarda bankacılık sektörünün dönüşümüne katkı sağlayacak projeler geliştirirken, aynı zamanda mentorluk ve gelişim desteklerinden faydalanma imkânı bulacak.

FİNAL 7 NİSAN’DA, ÖDÜL 500 BİN TL

Başvuru sürecinin ardından finale kalan takımlara mentorluk desteği sunulacak. Yarışma, 7 Nisan 2026 tarihinde Garanti BBVA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek final etkinliğiyle tamamlanacak. Yarışmada birinci takıma 220 bin TL, ikinci takıma 160 bin TL, üçüncü takıma ise 120 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca birinci olan takım, BBVA Madrid ofisini ziyaret etme fırsatı da elde edecek.

JÜRİDE BANKACILIK VE GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINDAN İSİMLER

Yarışmanın jüri koltuğunda Garanti BBVA yöneticilerinin yanı sıra Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Sertaç Doğanay ile Girişimcilik Vakfı’ndan bir temsilci de yer alacak.

“GENÇLERİN POTANSİYELİNİ GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde, gençleri geleceği şekillendiren en önemli değer kaynağı olarak gördüklerini belirtti.

Firuzbay, bankacılığın yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve kişiselleştirilmiş deneyimler ekseninde hızla dönüştüğüne dikkat çekerek, “Gençlerin fikir üretme cesaretini desteklemenin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. ‘Fikrinle Parla’, gençlere deneme ve üretme alanı açan bir platform.” dedi.

Firuzbay ayrıca, dijitalleşme ve yapay zekânın hem stratejik öncelikler hem de yetenek kazanımı açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, BBVA Grubu’nun global imkânlarını bu süreçte gençlerle buluşturduklarını ifade etti.