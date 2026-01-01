2026 yılı yemek bedeli istisnası 330 TL’ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük yemek bedeli vergi istisnasının yüzde 25 artarak KDV dahil 330 TL olması, 31 Aralık 2025 tarihli 33124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla duyuruldu.

Bu karar, 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla resmiyet kazandı ve yeni istisna tutarı resmen ilan edildi.

VERGİDEN MUAF

Yeni tutarla birlikte şirketler, çalışanlarına yaptıkları yemek yardımlarında 330 TL’ye kadar olan kısmı tamamen vergiden muaf tutarak maliyet avantajı elde edebilecekler.

Böylece yemek yardımlarında hem gelir vergisi istisnası hem de SGK prim istisnası avantajı sürüyor.