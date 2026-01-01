Riyal dolar karşısında eridi! İran Merkez Bankası Başkanı değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı başlayan protestoların ardından görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin’in yerine Abdülnasır Himmeti atandı.

RİYAL, DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

İran’da artan enflasyon ve riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı’nda değişikliğe gidildi.

İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin’in görevden alındığını ve yerine Abdülnasır Himmeti'nin atandığını duyurdu.

GÜVENİ YENİDEN İNŞA ETMEK İSTENDİ

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani ise Merkez Bankası'ndaki değişikliğe ilişkin açıklamasında, "Merkez Bankası Başkanı'nın görevi, güveni yeniden inşa etmek, para ve bankacılık politikaları alanlarındaki temel politikaları gözden geçirmektir. Bu önlemlerin ülkenin bankacılık sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.