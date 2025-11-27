2026 yılı yemek kart ücretleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların 2026 yılında yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları da artırıldı.

25,49'luk artışla birlikte 2025’te günlük 240 TL olan yemek kartı ücretinin önümüzdeki sene için fiyatı da belirlenmiş oldu.

Kurumların, çalışanlara sağladıkları yemek kartı ve yemek yardımlarını belirlenen limitler kapsamında gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olarak kullanabiliyor.

240 TL YEMEK KART ÜCRETİ 301,2 TL OLDU

2025 yılında günlük 240 TL olan yemek kartı ücretleri önümüzdeki seneden itibaren yüzde 25,49 zamlanacak ve bu kapsamda 2026 yılında çalışanların günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Geçen sene bu oran 43,93 olan yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



