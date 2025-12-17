Japonya'daki otel, Filistin'e yönelik tavrı nedeniyle İsraillileri kabul etmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini geri çevirdi.

Japonya'da bir otel, 'Filistinlileri aç bıraktıkları gerekçesiyle' İsrailli turistleri kabul etmedi

Japonya'da kış mevsimi için popüler bir konaklama tesisi, İsrail merkezli turistik şirketin yeni sezon için rezervasyon talebini reddederken tesis, eyalet yönetimince kınandı.

Japon ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü "Hakuba Lodge Co-op" kayak tesislerinin işletmecisi, ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

"İSRAİL VATANDAŞLARINDAN REZERVASYON ALMIYORUZ"

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

"FİLİSTİNLİLER AÇLIK ÇEKERKEN İSRAİLLİLERİN TATİL YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

İSRAİL SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

KONAKLAMA TESİSİNE SÖZLÜ KINAMA YAPILDI

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.