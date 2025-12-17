MESAM: Düğün başına 58 lira ödeyin, müzik sorunu çözülsün

- MESAM Başkanı Recep Ergül, son 4 yılda telif gelirlerinin 25 kat arttığını belirtti.
- Düğün salonlarında çalan eserler için düğün başına 58 lira ödeme yapılması gerektiğini söyledi.
- Bu ödeme ile telif hakkı sorunlarının çözüleceğini ve gelin-damat için problemlerin önleneceğini ifade etti.
Müzik eserlerindeki telif hakları konusundaki gelişmeleri anlatan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) Başkanı Recep Ergül, kurumun 1986'da kurulduğunu 192 ülkede temsil edildiğini söyledi.
Sanatçı, müzik eseri sahibi, söz yazarı, aranjör ve yorumcu olmak üzere MESAM'ın 16 bin üyeye sahip olduğunu kaydeden Ergül, MESAM'da göreve başladığında, Türkiye'nin telif hakları sıralamasında dünyada son 6'da yer aldığının altını çizerek, şu an listede 37. sırada olduğunu açıkladı.
DÜĞÜNDE ÇALINAN ŞARKIDAN DOLAYI 300 BİN LİRA CEZA ALAN ÇİFT SORULDU
Recep Ergül, düğünde çalınan şarkı nedeniyle 300 bin lira uzlaşma bedeli talep edilen gelin ve damat konusuna da değinerek, "Düğün salonları telifini ödese bu sorun ortadan kalkacak. Gelin ve damat da zor durumda kalmayacak. Ömürde bir defa yapılan o törene de gölge düşmeyecek, tatsızlık yaşanmayacak." açıklamasını yaptı.
"DÜĞÜN SALONLARI İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYORUZ"
Düğün salonları ile telif ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını dile getiren Ergül, sözlerini şöyle tamamladı:
Düşünün, mesela bir düğün oluyor. Çiçekçi, fotoğrafçı, süslemeci, herkes parasını kazanıyor. Gelelim sahneye. Sahnedeki müzisyenler o akşam belli bir ücret alıyor. Parasız çıkarlar mı? Yok. DJ bile olsa o da belli bir ücret karşılığında çıkıyor. Bir kişi almıyor. O kim biliyor musunuz? Eser sahibi. Yani eser sahibi dediğimiz Neşet Ertaş'tır, Mahsuni Şerif'tir, Aşık Veysel'dir. Ona benzer üreten insanlar. Onun parasını vermiyor.
"DÜĞÜN BAŞINA 58 LİRA ÖDEYİN, SORUN ÇÖZÜLSÜN"
Türkiye’de telif haklarıyla ilgili hakikaten sıkıntılar var. Bunun altındaki en büyük neden toplumsal bilinç ama gittikçe yayılıyor. Geçen sene biz düğün salonlarıyla ilgili bir kampanya başlattık. 'Düğün başına 58 lira ödeyin, sorun çözülsün.' dedik. Bir düğünün ortalama maliyeti aşağı yukarı nereden baksanız 100 bin liradan aşağı değildir. 58 lira ödeyecek düğün başına. Çoğu ödedi ama ödememek için hala direnenler var. Fakat bu sıkıntılar yaşanmadan çözülemiyor, çözülmüyor. Yani sıkıntılar olacak, devlet müdahale edecek.