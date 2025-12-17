MESAM: Düğün başına 58 lira ödeyin, müzik sorunu çözülsün

Müzik eserlerindeki telif hakları konusundaki gelişmeleri anlatan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) Başkanı Recep Ergül, kurumun 1986'da kurulduğunu 192 ülkede temsil edildiğini söyledi.

Sanatçı, müzik eseri sahibi, söz yazarı, aranjör ve yorumcu olmak üzere MESAM'ın 16 bin üyeye sahip olduğunu kaydeden Ergül, MESAM'da göreve başladığında, Türkiye'nin telif hakları sıralamasında dünyada son 6'da yer aldığının altını çizerek, şu an listede 37. sırada olduğunu açıkladı.

DÜĞÜNDE ÇALINAN ŞARKIDAN DOLAYI 300 BİN LİRA CEZA ALAN ÇİFT SORULDU

Recep Ergül, düğünde çalınan şarkı nedeniyle 300 bin lira uzlaşma bedeli talep edilen gelin ve damat konusuna da değinerek, "Düğün salonları telifini ödese bu sorun ortadan kalkacak. Gelin ve damat da zor durumda kalmayacak. Ömürde bir defa yapılan o törene de gölge düşmeyecek, tatsızlık yaşanmayacak." açıklamasını yaptı.

"DÜĞÜN SALONLARI İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYORUZ"

Düğün salonları ile telif ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını dile getiren Ergül, sözlerini şöyle tamamladı:

Düşünün, mesela bir düğün oluyor. Çiçekçi, fotoğrafçı, süslemeci, herkes parasını kazanıyor. Gelelim sahneye. Sahnedeki müzisyenler o akşam belli bir ücret alıyor. Parasız çıkarlar mı? Yok. DJ bile olsa o da belli bir ücret karşılığında çıkıyor. Bir kişi almıyor. O kim biliyor musunuz? Eser sahibi. Yani eser sahibi dediğimiz Neşet Ertaş'tır, Mahsuni Şerif'tir, Aşık Veysel'dir. Ona benzer üreten insanlar. Onun parasını vermiyor.

"DÜĞÜN BAŞINA 58 LİRA ÖDEYİN, SORUN ÇÖZÜLSÜN"