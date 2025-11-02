2026'da otomotiv ihracatında 43,7 milyar dolarlık rekor hedefi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

MARKALAŞMA HEDEFLENİYOR

Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi hedefleniyor.

Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelere ilişkin kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.

UFUK AVRUPA ECOMOBİLİTY PROJESİ

Ufuk Avrupa Ecomobility Projesi kapsamında otonom veya bağlantılı araçların merkezi istasyonlar ve birbiriyle güvenli haberleşmesi için uygun protokoller belirlenecek ve gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.

İHRACATTA REKOR BEKLENTİSİ

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Bu yıl sonu bu alanda 39,2 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2026'da bunun 43,7 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 39,1 milyar dolar olması beklenirken gelecek yıl bunun 42,1 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2026'da yüzde 16,1'i bulması bekleniyor.