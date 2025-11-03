2026'da uygulanacak pasaport ve ehliyet harcı

- TÜİK, Ekim ayı ÜFE verilerini açıkladı ve Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu.
- Bu orana göre, 2026'da pasaport ve ehliyet harçlarında artış yaşanacak.
- A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'den 2.360 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 5.678 TL'den 7.122 TL'ye çıkacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaştı.
ÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre "Yeniden Değerleme Oranı" da netleşti.
Yİ-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında; bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.
YÜZDE 25,49 ZAM
Böylece 2026 yılı için Yeniden Derleme Oranı, yüzde 25,49 oldu.
Bu oranları Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor ve Resmi Gazete'de son hali yayımlandıktan sonra kesinleşiyor.
EHLİYET VE PASAPORTTA 2026 RAKAMLARI
2026 yılında kesilecek vergi, ceza, harç ve ücretleri bu orana göre belirlenecek.
EHLİYET
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2 bin 360 TL'ye yükselecek.
A sınıfı ehliyet harcı:
Eski: 1.882 TL
Yeni: 2 bin 360 TL
B sınıfı ehliyet harcı:
Eski: 5 bin 678 TL
Yeni: 7 bin 122 TL
PASAPORT
6 aylık pasaport:
Eski: 2 bin 359 TL
Yeni: 2 bin 956 TL
1 yıllık pasaport:
Eski: 3 bin 424 TL
Yeni: 4 bin 296 TL
2 yıllık pasaport:
Eski: 5 bin 630 TL
Yeni: 7 bin 65 TL
3 yıllık pasaport harcı:
Eski: 7 bin 999 TL
Yeni: 10 bin 65 TL
4-10 yıllık pasaport harcı:
Eski: 11 bin 274 TL
Yeni: 14 bin 146 TL
Pasaport defter bedeli: 1.424,3 TL
Yurt Dışı Çıkış Harcı: 1.255 TL
KİMLİK KARTI
Kimlik Kartı Bedeli: 232,2 TL