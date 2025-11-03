SON DAKİKA! Vergi, harç ve ücretlerin Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: Yüzde 25,49

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

ÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre "Yeniden Değerleme Oranı" da netleşti.

Yİ-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Bu oran, 2026 yılında kesilecek vergi, ceza, harç ve ücretleri yakından ilgilendiriyor.

ÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen oran, 2025 için yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı.

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yemek kartı, silah taşıma ruhsatı, ulaşım ücreti istisnası, araç gider sınırları, yurt dışı çıkış harcı, kira gelir istisnası, emlak vergisi (oranın yarısı kadar), gayrimenkul satış vergisi ve beyan sınırı, gelir vergisi tarifesindeki dilimler, veraset-intikal vergisi, Otoyol / köprü geçiş ücretleri gibi gibi pek çok kalemde artışlar bekleniyor.

Oran, doğrudan “ödeme”nin kendisine uygulanmaktan daha çok ödemelerle ilgili tutarların (matrahlar, hadler, istisna tutarları, ceza tutarları vb.) “geçmiş yıl değerine göre” güncellenmesi amacıyla kullanılıyor.

Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kanuna göre, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazete’de ilan ediyor.

YENİ HARÇ, VERGİ VE ÖDEMELER

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 yeni ücretler şöyle yansıyacak:

- IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye

- Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.254,9 TL'ye

- A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 362,97 TL'ye

- B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 7 bin 125,32 TL'ye

- 3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 10 bin 32 TL'ye

- 10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 14 bin 147.74 TL'ye

- ÖTV (engelli araçları için bedel) 2 milyon 290 bin 200 TL’den 2 milyon 8173 bin 971,98 TL'ye