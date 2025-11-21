21 Kasım'da piyasalar! Altın, petrol inişte, dolar çıkışta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. ABD'nin istihdam verilerinin ardından piyasalardaki hareketlilik merak ediliyordu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor.

ALTIN

Altının onsu, kâr realizasyonları ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin gerilmesiyle yüzde 0,7 azalışla 4 bin 40 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 513 lira

Çeyrek altın: 9 bin 348 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 87 lira

Tam altın: 37 bin 395 lira

Yarım altın: 18 bin 689 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili bugün yüzde 0,9 azalışla 62 dolardan alıcı buluyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,53 azaldı.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün 42,3700'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,4547'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,4547 lira

Euro: 49,0498 lira

Sterlin: 55,6572 lira

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.