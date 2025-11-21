21 Kasım'da piyasalar! Altın, petrol inişte, dolar çıkışta

- ABD istihdam verileri, altın fiyatlarını baskılayarak ons altını 4 bin 40 dolara geriletti.
- Petrol fiyatları yüzde 0,9 düşüşle 62 dolardan işlem görüyor.
- Dolar ise yüzde 0,2 artışla 42,4547 liradan işlem görmekte.
ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. ABD'nin istihdam verilerinin ardından piyasalardaki hareketlilik merak ediliyordu.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor.
ALTIN
Altının onsu, kâr realizasyonları ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin gerilmesiyle yüzde 0,7 azalışla 4 bin 40 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 513 lira
Çeyrek altın: 9 bin 348 lira
Cumhuriyet altını: 38 bin 87 lira
Tam altın: 37 bin 395 lira
Yarım altın: 18 bin 689 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varili bugün yüzde 0,9 azalışla 62 dolardan alıcı buluyor.
BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,53 azaldı.
DÖVİZ
Dolar/TL, dün 42,3700'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,4547'den işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,4547 lira
Euro: 49,0498 lira
Sterlin: 55,6572 lira
GÜNDEM
Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.