Türk deri sektörü ABD pazarında güçleniyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), ABD'ye düzenlediği sektörel ticaret heyetinden umutlu dönüyor.

Toplam 16 Türk firmasının 22 temsilciyle katıldığı program kapsamında, 65 yabancı alıcı firma ile 300’e yakın ikili iş görüşmesi yapılırken, potansiyel iş bağlantılarına yönelik somut adımlar atıldı ve ön sipariş görüşmeleri gerçekleşti.

Türkiye’nin sunduğu kalite, tasarım gücü ve güvenilir tedarikçi kimliğinin Türk firmalarının ABD'de her yıl daha fazla talep görmesinin en temel nedeni olduğunu belirten İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, "ABD, yüksek ithalat hacmi ve katma değerli ürün talebiyle, Türk deri ve deri mamulleri sektörü için stratejik bir hedef pazar olmayı sürdürüyor. Çin ve İtalya gibi küresel tedarikçilerde yaşanan gerileme ve dalgalanmalara rağmen, ülkemizin ABD’ye ihracatını artırması; sektörümüzün rekabet gücünü ve pazardaki konumunu güçlendiren önemli bir gelişmedir.

ABD'Lİ FİRMALAR DA TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ABD merkezli L.L. Bean ve Ariat firmalarını Türkiye’ye davet ederek firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

TEMASLAR NEW YORK'TA KURULDU

İDMİB tarafından ABD’ye düzenlenen sektörel ticaret heyeti geçtiğimiz günlerde New York’ta gerçekleştirildi.

Heyette Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Birlikler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ezgi Turan Çakmak da yer aldı.

Heyet programında Ticaret Bakanlığı New York Başkonsolosluğu Ticari Ateşeleri Filiz Köseyener, Osman Nuri Gökbulut ve Alper Atilla ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de heyeti ziyaret ederek firmalarla bir araya geldi.

100'E YAKIN ALICI GELDİ

Deri ve deri mamulleri sektörünün en büyük ithalatçısı olan ABD’de gerçekleştirilen program, gerek katılım sayısı gerekse görüşmelerin niteliği açısından firmalar tarafından son derece verimli bulundu. Etkinlik öncesinde ABD ve Kanada’da bulunan potansiyel alıcılara yönelik kapsamlı bir davet süreci yürütülürken, etkinlik günlerinde ABD’nin New York, California, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinden, Kanada’nın da Edmonton ve Toronto şehirlerinden 100’e yakın profesyonel alıcı ikili iş görüşmelerine katıldı.

ÜRETİCİLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplamda 65 yabancı firma, Türk üreticilerle yüz yüze görüşerek ürünleri yerinde inceleme ve iş bağlantılarını güçlendirme fırsatı yakaladı.

ABD PAZARI TÜRK DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK KONUMDA

Türkiye’nin sunduğu kalite, tasarım gücü ve güvenilir tedarikçi kimliğinin Türk firmalarının ABD'de her yıl daha fazla talep görmesinin en temel nedeni olduğunu belirten İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, "ABD’nin deri ve deri mamulleri ithalatı 2024 yılında yüzde 4,7 artarak 43,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ise aynı dönemde ABD’ye ihracatını yüzde 11,65 artırarak 115,9 milyon dolara taşıdı. ABD, yüksek ithalat hacmi ve katma değerli ürün talebi nedeniyle Türk deri ve deri mamulleri sektörü için stratejik bir hedef pazar olmayı sürdürüyor.

Çin ve İtalya gibi büyük tedarikçilerde yaşanan gerileme ve dalgalanmalara karşın, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını artırmasını, sektörümüzün rekabet gücünü ve pazardaki konumunu güçlendiren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"İLK TEMASLAR KURULDU, ÖN SİPARİŞLER ALINDI"

ABD pazarının yüksek hacimli, nitelikli ve süreklilik gerektiren bir yapı sunduğuna işaret eden İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Turgut, şöyle devam etti:

Bu heyette 300’e yakın görüşme gerçekleştirilmesi, sektörümüzün ABD’deki bilinirliğinin ve rekabet avantajının giderek arttığını gösteriyor. Heyete katılan firmalar, görüşmelerin yoğunluğu ve nitelikli alıcı profili nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Birçok firma, potansiyel iş bağlantılarına yönelik ilk temasların kurulduğunu ve ön sipariş görüşmelerinin başladığını bildirdi. İDMİB olarak bu pazara yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, daha geniş katılımlı organizasyonlarla firmalarımızın ABD’deki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca benzer sektörel ticaret heyetlerinin düzenli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesinin, Türk deri ve deri mamulleri sektörünün uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesi açısından kritik önem taşıdığının altını çizmek istiyorum.

"ABD PAZARINDA ISRAR EDİYORUZ"

İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen ise son 10 senedir ABD pazarında ısrar ettiklerini belirterek şunları söyledi: