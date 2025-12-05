TCMB'den yeni internet sitesi: Ödemelerin Merkezi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi, kamuoyunun hizmetine açıldı.

Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi, TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

ÖDEMELERİN MERKEZİ YAYINDA

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de https://odemelerinmerkezi.org/ olarak duyuruda paylaşıldı.