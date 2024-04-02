24 saatte yüzde 7,4’ten fazla düştü! Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altında Bitcoin'in değeri ABD spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularının onaylanması ve madencilerin yarılanma sürecinin yaklaşması ile birlikte artarken bir gerileme süreci yaşanıyor.

AA

Bitcoin, düştüğü 15 bin dolar seviyesinden kendi 69 bin dolarlık zirvesini de aşarak 73 bin dolarlara kadar çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme sürecinin uzayacağına dair beklentiler finans dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle birlikte gerileyerek 65 bin doların altına düştü.

Kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azaldı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Düşüşte Fed etkisi

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Fed’in haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin azalması ve takvime yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Bitcoin 64 bin 712 dolarda

Fiyatında son 24 saatte yüzde 7,4’ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 64 bin 712 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum yüzde 10 değer kaybetti

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 10’a yakın değer kaybederek 3 bin 242 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Uzmanlar yükselişe geçen Bitcoin'de dengeleme seviyesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)