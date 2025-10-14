4 bin 100 doları aşan ons altından tarihi rekor

Altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileriyle birlikte altından tarihi rekor geldi.

Ons altın, ilk kez 4 bin 100 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Spot altın, gün içinde 4 bin 116,77 dolar ile rekor kırdı.

Bu yıl yüzde 56 değer kazanan altın, geçen hafta 4 bin dolar eşiğini aşmıştı.

Fiyatlardaki bu yükselişin ardında jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımları bulunuyor.

"5 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI MÜMKÜN"

Blue Line Futures'ın baş piyasa stratejisti Phillip Streible, Reuters'a yaptığı açıklamada yükselişin sürebileceğini belirterek, "Altın yukarı yönlü momentumunu kolayca sürdürebilir. 2026 sonuna kadar 5 bin doların üzerine çıkması mümkün" dedi.

Streible'a göre merkez bankalarının istikrarlı alımları, altın destekli ETF'lere güçlü girişler, ABD-Çin ticaret gerilimi ve faizlerin düşme olasılığı piyasaya yapısal destek sağlıyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamalarla iki ülke arasındaki ticaret ateşkesini fiilen sona erdirdi.

Trump, Çin'den ABD'ye gelen mallara yüzde 100 ek vergi getirme tehdidinde bulunurken 1 Kasım'dan itibaren 'tüm kritik yazılımlara' yönelik yeni ihracat kısıtlamaları koyacağını da söyledi.

ABD lideri ayrıca bu ay Güney Kore'de Çin Lideri Şi Cinping ile yapılması planlanan görüşmesinin 'artık gereksiz' olduğunu belirtti, ancak toplantı henüz resmen iptal edilmedi.

Çin ise nadir toprak elementlerine ve ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamalarını 'ABD’nin saldırgan tutumuna meşru bir yanıt' olarak savundu.

Yeni gümrük vergileri açıklanmasa da Pekin, Washington'un ticaret baskısına karşı kararlılığını vurguladı.

Capital Economics analistleri, "Bu son anlaşmazlık sağduyulu davranılırsa hâlâ yatışabilir" derken iki tarafın da geri adım atmaması halinde 'gerilimin daha derin bir ekonomik yarılmaya dönüşme riski' bulunuyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasalar, Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 97, aralıkta ise yüzde 100 olarak fiyatlıyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

Bank of America ve Societe Generale analistleri altının 2026’da 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered ise 2026 için ortalama 4 bin 488 dolar tahmininde bulundu.