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Haber Merkezi

İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal birlikte 5G baz istasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Üç ismin gazetecilere yaptığı samimi açıklamalar, Ensonhaber yazarı Adem Metan’ın görüntülerine yansıdı.

"5G BAZ İSTASYONLARININ EN FAZLA KULLANAN OPERATÖR TÜRK TELEKOM OLACAK"

Mustafa Varank'ın, 5G baz istasyonları ürün olarak piyasaya çıktığında en fazla kullanan operatörün Türk Telekom olacağını açıklamasından sonra Ümit Önal, söz alarak şöyle dedi:

Tıpkı şimdi olduğu gibi. Şu an ULAK sahasında en fazla adette kullanan 6 ile ULAK’ı teslim etmiş durumdayız. Tek operatörüz. 6 ilde ULAK’a teslim etmiş durumdayız. Bütün kameraların önünde tayin etmiş olduk.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN KULLANDIĞINIZ İÇİN TEBRİK EDERİM"

Varank, Önal'ın açıklamasına vurgu yaparak "Bakanım şahitsiniz. Ben de bizzat yerli ve milli ürün kullandıkları için tebrik edeceğim." dedi ve "6 bin 501 garanti." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA 6 İLİMİZDEKİ BÜTÜN BAZ İSTASYONLARI ULAK’IN"

Uraloğlu da "Ürün geliştirildiğinde en fazla kullanan operatör Türk Telekom olacak. Bundan sonra en fazla alıcı kullanıcı siz olacaksınız. Şu anda 6 ilimizdeki bütün baz istasyonları ULAK’ın." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından sözleşme gerçekleştirildi.