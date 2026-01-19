Petrol fiyatlarının 55-65 dolara dengeleneceği tahmin ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek arz ve zayıf talep beklentilerine, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'da arzın yeniden devreye girebileceğine yönelik beklentilerin eklenmesi 2026'nın başında fiyatları aşağı çekerken, İran merkezli risklerle fiyatların 55-65 dolar bandında dengeleneceği öngörülüyor.

DONALD TRUMP'IN KARARLARI PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Washington'un ülkenin petrol sektörünü ABD'li şirketlere açma ve arzı yeniden devreye alma mesajları, piyasalarda aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.

EK VERGİ YÜKÜ FİYATLARI YÜKSELTME ETKİSİ YAPIYOR

Buna karşın, Trump'ın İran'daki gelişmelere bağlı olarak askeri seçenekleri gündeme getirdiğine yönelik haber akışı ve İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı, fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Yılın ilk haftasını 60,73 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, 16 Ocak'la biten haftayı ise yüzde 4,8 artışla 63,63 dolarla kapattı.

PİYASALAR AYNI ANDA İKİ ZIT KUVVETİN ETKİSİNDE

AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, 2026'ya girerken petrol piyasasının klasik arz-talep denkleminden ziyade risk algısıyla fiyatlandığını söyledi.

Öğütçü, piyasaların aynı anda iki zıt kuvvetin etkisinde olduğunu belirterek, "Venezuela fiyatları aşağı iterken, İran fiyatı doğrudan yukarı çekmese bile oynaklığı belirgin biçimde artırıyor. Bu nedenle 2026'yı tek bir Brent rakamıyla değil, bir senaryo bandıyla okumak gerekiyor." dedi.

Venezuela cephesinde son dönemdeki en somut gelişmenin, büyük ticaret şirketlerinin ülke ham petrolünü yeniden Asya pazarına yönlendirmesi olduğunu ifade eden Öğütçü, Vitol ve Trafigura gibi şirketlerin, Venezuela ham petrolünü Hindistan ve Çin rafinerilerine pazarlamaya başladığını, bu sürecin ise ABD onay çerçevesinde ilerlediğini anlattı.

Öğütçü, İran tarafında bunun tersine bir tablo bulunduğunu vurgulayarak, protestoların yarattığı siyasi stres, artan yaptırım baskısı ve lojistik kaygıların, piyasaya arz kesintisi ihtimali olarak yansıdığını söyledi.

İRAN'DA DENİZDE BEKLEYEN PETROL MİKTARI ARTTI

Ayrıca İran'ın denizde bekleyen (floating storage) petrol miktarının 166-170 milyon varil ile rekor seviyelere çıktığını vurgulayan Öğütçü, bu durumun bir yandan kısa vadeli bir "tampon" olarak görüldüğünü, diğer yandan satılamayan varil algısını güçlendirerek belirsizliği artırdığını aktardı.

"BRENT PETROL 45-55 DOLAR ARALIĞINA GELEBİLİR"

Bu çerçevede Brent petrol için üçlü fiyat bandının öne çıktığını ifade eden Öğütçü, "Düşük senaryoda Brent petrol varil başına 45-55 dolar aralığında seyredebilir. Bu görünümde küresel arz fazlasının belirginleşmesi, Venezuela'dan gelen ilave hacimlerin piyasaya kesintisiz akması ve İran’da tansiyonun düşmesi etkili olur." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜŞÜK SENARYODA VARİL BAŞINA 55-65 DOLAR BANDINDA DENGELENEBİLİR"

Öğütçü, baz senaryoda piyasanın yapısal arz fazlası ile potansiyel arz şoku arasında gidip geleceğine dikkati çekerek, "Baz senaryoda fiyatlar varil başına 55-65 dolar bandında dengelenir. Venezuela kaynaklı arz artışı fiyatları aşağı yönlü baskılar, İran’a ilişkin risk primi ise dönemsel geri gelir." diye konuştu.

"YÜKSEK SENARYODA VARİL BAŞINA 70-85 DOLAR BANDINA GELEBİLİR"

Yüksek senaryoda ise fiyatların varil başına 70-85 dolar varil aralığına taşınacağını belirten Öğütçü, İran'da iç gerilim ve dış baskının ihracat zincirine fiilen zarar vermesinin, tarife ve ikincil yaptırımların etkisinin büyümesinin ve Hürmüz Boğazı ile Orta Doğu'daki güvenlik endişelerinin fiyatları yukarı taşıyan ana unsurlar olduğunu ifade etti.