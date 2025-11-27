6,4 milyon alışveriş kimlik avı ve 20 milyon oyun platformu saldırısı engellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaspersky verileri, 2025 boyunca siber suçluların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmek amacıyla sezonluk alışveriş dönemlerini yoğun biçimde istismar ederek kimlik avı sayfaları ve sahte kampanyalar yaydığını ortaya koyuyor.

Oyun platformları da yıl genelinde saldırganların öncelikli hedefleri arasında yer almaya devam etti.

Kaspersky Security Network’ün (KSN) verileri, Ocak-Ekim 2025 döneminde şirketin çevrimiçi mağazalar, bankalar ve ödeme sistemlerini taklit eden 6 milyon 394 bin 854 kimlik avı girişimini engellediğini ortaya koyuyor.

Bu girişimlerin yüzde 48,2’si çevrimiçi alışveriş yapan kullanıcıları hedef aldı. Aynı dönemde Kaspersky, oyun platformlarına yönelik 20 milyonun üzerinde saldırı girişimi tespit ederken, bunun 18,56 milyonu Discord üzerinden gerçekleştirilen kötüye kullanım faaliyetlerinden oluştu.

ŞATIŞ KAMPANYALARININ OLDUĞU DÖNEMDE DİJİTAL SALDIRILAR ÖNLENİYOR

"İndirimli cuma" dönemine yönelik kampanyalar bu tabloyu şekillendiren önemli unsurlardan biri olmaya devam etti. Kasım ayının ilk iki haftasında Kaspersky, sezonluk indirimleri referans alan 146 bin 535 spam e-postayı tespit etti; bunların 2 bin 572'si Single’s Day temalıydı. Birçok kampanyanın, önceki yıllarda gözlemlenen şablonların yeniden kullanıldığı, Amazon, Walmart ve Alibaba gibi bilinen perakendecilerin kimliğine bürünerek kullanıcılara erken erişim indirimi sunduğunu iddia eden sahte sayfalara yönlendirdiği görüldü.

SAHTE EĞLENCE PLATFORMLARINDA KİMLİK AVI

Eğlence platformlarını taklit eden kimlik avı faaliyetleri de dikkat çekti: 2025 boyunca 801 bin 148 Netflix ve 576 bin 873 Spotify temalı girişim kaydedildi.

Tehdit aktivitesi e-ticaretin çok ötesine uzanıyor. Kaspersky, 2025’te Steam, PlayStation ve Xbox gibi oyun platformlarını taklit eden 2 milyon 54 bin 336 kimlik avı girişimi tespit etti. Oyun yazılımları gibi gösterilen zararlı yazılımların faaliyetleri de kayda değer ölçüde arttı: yıl boyunca 20 milyon 188 bin 897 kötü amaçlı yazılım enfeksiyon girişimi belirlendi; yalnızca Discord kaynaklı vakalar 18 milyon 556 bin 566 ile 2024’e kıyasla 14 kat artış gösterdi.

YOĞUN DÖNEMLERDE, AYNI ANDA SALDIRI

Oyuncuların yoğun olarak kullandığı platformlara yönelik saldırı girişimlerinin sayısı “Kullanıcıların alışveriş platformları, oyun servisleri, yayın uygulamaları ve iletişim araçları arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yaptığı bu ekosistemde saldırganlar, yöntemlerini tanıdık dijital ortamlara uyarlayarak faaliyet alanlarını genişletiyor.” diyen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Altukhova şunları ekledi: “Veriler, saldırganların tüm dijital ekosistemi aynı anda hedefleyebildiğini gösteriyor. Kullanıcıların artan çevrimiçi faaliyetleri nedeniyle özellikle yoğun dönemlerde temel güvenlik hijyenini korumaları büyük önem taşıyor.”

En iyi fırsatları ararken finansal kayıplar veya veri sızıntıları yaşamamak, alışverişin gerçekten olumlu bir deneyime dönüşmesi için güçlü bir korumaya sahip olmak büyük önem taşıyor. Kaspersky Premium, web sitelerinin özelliklerini ve URL yapılarını analiz eden gelişmiş tespit teknolojileri sayesinde kullanıcıları sahte çevrimiçi mağazalara karşı koruyor. Sahte mağaza tespitindeki üstün performansı ve AV-Comparatives’in Sahte Mağaza Tespit Sertifikasyonu’nda gösterdiği başarı sayesinde “Approved” sertifikasıyla ödüllendirilen Kaspersky Premium, indirim dönemlerinde güvenli ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

GÜVENLİĞİ ELDEN BIRAKMAMAK İÇİN ŞU ÖNERİLERE DİKKAT:

Kaspersky, bu yıl Black Friday fırsatlarından en iyi şekilde yararlanırken güvenliği elden bırakmamak için şu önerilere dikkat edilmesini öneriyor:

1- E-posta ile gelen bağlantı ve ekleri sorgusuz açmayın; gönderen adresini mutlaka kontrol edin.

2- Bir e-ticaret sitesine bilgi girmeden önce URL’yi doğrulayın; yazım hataları veya tasarım tutarsızlıkları olup olmadığını kontrol edin.

3- Daha önce hiç alışveriş yapmadığınız bir markadan ürün almayı düşünüyorsanız, karar vermeden önce yorumları inceleyin.

4- Tüm önlemleri almış olsanız bile, bir sorun olduğunu genellikle banka veya kredi kartı ekstrenizi incelerken fark edersiniz. Bu nedenle, hâlâ basılı ekstre bekliyorsanız, beklemeden çevrimiçi olarak hesap hareketlerinizi kontrol edin. Şüpheli bir işlem fark ederseniz, vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin.