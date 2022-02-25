Dünya Bankası: Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

“UKRAYNA'DA YAŞANAN ŞİDDET VE CAN KAYBI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜK”

Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Dünya Bankası Grubu'nun, Ukrayna'da meydana gelen olaylar sonucunda yaşanan şiddet ve can kaybı karşısında "dehşete düşmüş durumda" olduğunu belirtti.

"KÜRESEL KRİZ RİSK PLATFORMUNU HAREKETE GEÇİRDİ"

Ukrayna'nın köklü bir ortağı ve bu kritik zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarını vurgulayan Malpass, durumu bankanın yönetim kurulu ile görüştüğünü, Dünya Bankası Grubu genelinde koordinasyonu hızlandırmak için Küresel Kriz Risk Platformunu harekete geçirdiğini aktardı.

Malpass, Ukrayna'daki yıkıcı gelişmelerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkileri olacağına dikkati çekerek, bu maliyetleri değerlendirmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Dünya Bankası Grubu'nun Ukrayna ve bölge halkına olan güçlü desteğini ilettiğini belirten Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.





"EK KAYNAKLAR KULLANIMA SUNULACAK"

Malpass, hızlı müdahale için tüm finansman ve teknik destek araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, bankanın komşu ülkeleri ve bu çatışmadan etkilenebilecek insanları desteklemek için aktif diyalog halinde olduğunu ve ek kaynakları kullanıma sunacağını aktardı.