Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
551.388
8.37%
BTXN Coin
39.98
3.04%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Dünya Bankası: Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
    • AA
    • 25.02.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Bankası: Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

    “UKRAYNA'DA YAŞANAN ŞİDDET VE CAN KAYBI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜK”

    Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Dünya Bankası Grubu'nun, Ukrayna'da meydana gelen olaylar sonucunda yaşanan şiddet ve can kaybı karşısında "dehşete düşmüş durumda" olduğunu belirtti.

    "KÜRESEL KRİZ RİSK PLATFORMUNU HAREKETE GEÇİRDİ"

    Ukrayna'nın köklü bir ortağı ve bu kritik zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarını vurgulayan Malpass, durumu bankanın yönetim kurulu ile görüştüğünü, Dünya Bankası Grubu genelinde koordinasyonu hızlandırmak için Küresel Kriz Risk Platformunu harekete geçirdiğini aktardı.

    Malpass, Ukrayna'daki yıkıcı gelişmelerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkileri olacağına dikkati çekerek, bu maliyetleri değerlendirmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Dünya Bankası Grubu'nun Ukrayna ve bölge halkına olan güçlü desteğini ilettiğini belirten Malpass, "Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazırız ve bu destek için hızlı ödemeli finansman da dahil olmak üzere seçenekler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

    David Malpass

    "EK KAYNAKLAR KULLANIMA SUNULACAK"

    Malpass, hızlı müdahale için tüm finansman ve teknik destek araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, bankanın komşu ülkeleri ve bu çatışmadan etkilenebilecek insanları desteklemek için aktif diyalog halinde olduğunu ve ek kaynakları kullanıma sunacağını aktardı.


    İlginizi Çekebilir

    2. Yeditepe Bienali, 7 Mart'ta sona erecek
    Kültür Sanat

    2. Yeditepe Bienali, 7 Mart'ta sona erecek

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bayraklı destek
    Dünya

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bayraklı destek

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!
    Piyasalar Investment

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!

    Görüş Bildir