AA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, dünya ülkeleriyle ticareti sorgulanıyor.

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in en büyük ticaret ortağı.

İsrail'in ithalatında AB'nin payı yüzde 34,2 iken, İsrail'in ihracatta AB'nin payı ise yüzde 28,8 olarak hesaplanıyor.

Eurostat verilerine göre 2024'te İsrail, AB'den 15,9 milyar euroluk ihracat yaparken, 26,6 milyar euroluk ithalata da imza attı.

Türkiye ise İsrail ile tüm dış ticareti sıfırladığını ilan etti.