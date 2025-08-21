AB tescilli Bingöl balı yurt dışına açılıyor

Zengin bitki örtüsüne sahip coğrafyada üretilen Bingöl balında hasat sezonu başladı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki eşsiz flora içerisinde elde edilen Bingöl balı, kovanlarda olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra sağımı yapılıyor.

Kentte 1970 yılından bu yana bal üretimi yapan bir firma, Bingöl balını yurt dışı pazarına sunuyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen ilk balı olan Bingöl balı, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a ihraç edilecek.

Avrupa'daki ülkelere ihracat yapan firma, Bingöl balının geçen yıl AB'den tescil almasıyla yeni talepler almaya başladı.

BİNGÖL BALININ HASADINA BAŞLANDI

Bal firması sahiplerinden Yusuf Beri, Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasında bulunan eşsiz coğrafyada Bingöl balının hasadına başladıklarını söyledi. Üreticilerden aldıkları balları Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ettikten sonra tesislerinde paketlediklerini anlatan Beri, en kaliteli balları tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

"9 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bingöl balının, Türkiye'nin AB nezdindeki ilk tescilli balı olmasının yeni pazarların açmasını sağladığını bildiren Beri, şöyle konuştu:

Başta Almanya, Hollanda, Fransa olmak üzere 9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. AB tescil belgesi alındıktan sonra Bingöl balına ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan talepler gelmeye başladı. Bunlar için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en kısa sürede bu ülkelerde de Bingöl balımızı göreceğiz.

KIŞIN AYDIN'DA, MAYIS'TA KÖYDE

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyünde 39 yıldır arıcılık yapan Hasan Çamak da kışın arılarını Aydın'a götürdüğünü, mayıs ayında da köyüne geri getirdiğini belirtti.

"KIRDA YAKLAŞIK 1.000 ÇEŞİT BİTKİ VAR"

Oğlu ve eşiyle birlikte 1.800 rakımlı bölgede bal üretimi yaptıklarını anlatan Çamak, "Kırda yaklaşık 1.000 çeşit bitki var. Bunların baldaki değeri çok mükemmel, bu sayede balın prolin değeri 1.200'e kadar çıkıyor. 30 yılı aşkın süredir aynı firmaya balları satıyorum. Satışından yana bir zorluğum yok. Analiz yapmadan balı satmıyoruz." dedi.

İKİNCİ NESİL ARICI

Onur Çamak ise 2015'ten bu yana aktif olarak babasıyla arıcılık yaptığını kaydederek, şu bilgileri verdi: