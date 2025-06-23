ABD Başkanı Trump: Herkese sesleniyorum; petrol fiyatlarını yükseltmeyin

İsrail-İran arasındaki savaş ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak kararını değerlendirmesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden petrol fiyatları ile ilgili bir değerlendirme yaparak "düşmanın ekmeğine yağ sürmeyin" dedi.

"PETROL FİYATLARINI YÜKSELTMEYİN! İZLİYORUM"

Trump, hesabında "Herkese sesleniyorum; Petrol fiyatlarını yükseltmeyin. İzliyorum! Bu yaptığınız, düşmanın ekmeğine yağ sürmek olur. Sakın bunu yapmayın." dedi.

PETROL FİYATLARI

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ortaya çıkan enerji arz endişeleri etkili olmayı sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,2 yükselişle 76,8 dolardan başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,3 primle 74,7 dolardan başladı.

SAVAŞTA SON DURUM?

Bugün İsrail-İran savaşının 11. günü.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırının ardından, İsrail de İran'a yönelik saldırılarını artırdı.

Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail 10'dan fazla kente saldırı düzenledi.

Karşılıklı olarak roketler yeniden fırlatıldı.

İsrail, Tahran'a; İran ise Aşdod kenti dahil çeşitli bölgeye saldırı düzenledi.

İsrail'de sirenler yaklaşık 40 dakika boyunca sürdü.