ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

İKİ YILIN EN HIZLI BÜYÜMESİ

Ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

BÜYÜME RAKAMI BEKLENTİYİ AŞTI

Beklenenden fazla büyüyen ABD ekonomisinin, bu dönemde yüzde 3,3 büyümesi öngörülüyordu.

Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyümüştü.

Ekonominin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde tüketici harcamaları, ihracat ve hükümet harcamalarındaki artışlar etkili olurken bu artışlar, yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI FİYAT ENDEKSİ

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 2,6 yükselmişti.